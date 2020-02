Riedböhringen vor 4 Stunden

Warum die Pfetzerzunft Zollhaus-Randen Bodo Schreiber vor das närrische Gericht lädt

Was haben das berühmte Narrengericht in Stockach und das Hochlöbliche Pfetzergericht in Blumberg-Zollhaus gemein? Sie sprechen keinen Angeklagten frei, auch wenn er sich noch so gut verteidigt. Dieses Jahr muss sich Stadtrat Bodo Schreiber vor dem Pfetzergericht verantworten.