Im Blumberger Ferienprogramm ist er stets ein Höhepunkt, der Walderlebnistag der Kinder mit dem Förster. Nun sind es schon 25 Jahre, dass die Blumberger Revierleiter mit ihren Mitarbeitern und Vertretern des Staatlichen Forstamts in Donaueschingen diesen Erlebnistag anbieten. Das Jubiläum wird am kommenden Mittwoch, 4. September, mit dem Walderlebnistag 2019 begangen. Da werden auch Kinder erwartet, deren Eltern selbst schon als Kinder am Walderlebnistag waren und nun mitkommen.

Förster Wolfgang Schelb (rechts) zeigt den Kindern verschiedene Baumzweige. Bild: Birgit Greif | Bild: Birgit Greif

Die Förster waren für die Blumberger Kinder die große Konstante in den Ferien, sie luden auch in den Jahren zum Walderlebnistag ein, als es kein offizielles Ferienprogramm gab. Immer am letzten Mittwoch der Schulferien ist die Jeisshütte bei Riedböhringen Treffpunkt.

Johannes Maier (rechts) machte mit der Kiefergruppe einen Abstecher zur Jeisstanne, die über 220 Jahre alt ist und einen Umfang von über vier Meter hat. Alle Kinder gemeinsam schafften es dann, die Jeisstanne zu umstellen. Bild: Birgit Greif | Bild: Birgit Greif

Es ist stets eine zahlreiche Schar, die sich dort versammelt, teilweise kommen auch die Eltern der Kinder mit. Zwischen 40 und 60 Kinder kommen, in Spitzenzweiten waren es sogar 100 Kinder. Einen ganzen Tag lang bieten die Forstleute spielerisch Informationen und die Möglichkeit, eigene Erfahrungen im Wald zu machen. Dazu gehört auch das beliebte gemeinsame Grillen.

Der Blumberger Revierleiter Wolfgang Schelb ist von Anfang an dabei. „Ziel ist es, den Kindern die Ökologie und die Abläufe in der Natur spielerisch nahezubringen“, schildert er. So dürfen die Kinder zum Beispiel anhand von Blättern die Baumarten bestimmen, und sie erfahren von den Fachleuten, welche Standorte die jeweilige Baumart bevorzugt und welche Ansprüche sie hat.

Tier des Jahres ist das Reh

Wald bedeutet Lebensraum. Dort leben und wachsen viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Um den Wald der Bevölkerung näherzubringen, werde jedes Jahr bundesweit ein Baum des Jahres oder ein Tier des Jahres ausgerufen. Dieses Jahr sei es ein Tier: das Reh.

Der Wald hat viele Funktionen

„Der Wald ist für den Menschen eine bedeutende Daseinsfürsorge“, erklärt Schelb, der Wald habe viele Funktionen: Wasserschutz, Bodenschutz, Erosionsschutz, Lärmschutz, Sichtschutz und Klimaschutz. Im Sommer sei es im Wald wesentlich kühler und angenehmer als etwa in flimmernder Hitze außerhalb.

Der Revierleiter verdeutlicht dies am Beispiel Wasserschutz: In der Raumschaft Blumberg lägen viele Orte im Tal. Ringsherum gebe es fast überall Wälder. „Die Bäume binden das Wasser“, so Schelb, sonst stünden etwa bei Starkregen schnell einige Keller dieser tiefer gelegenen Ortschaften unter Wasser.

Der Borkenkäfer war auch schon Thema

Auch den Borkenkäfer haben die Forstleute schon thematisiert und den Kindern erklärt, wie dieses kleine, gerade einmal rund drei Millimeter große Tier lebt, und was für einen Schaden es anrichtet.

Klimawandel im Blick

Als aktuelles Thema werden die Forstleute dieses Mal auch das Thema Klimawandel behandeln.