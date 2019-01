von Gernot Suttheimer

Die Trainersuche bezeichnete der Vorsitzende Björn Werhan bei der Generalversammlung des FC Riedöschingen am Freitagabend im Clubheim als Kraftakt. Für die beiden Herrenmannschaften wurde schließlich Roland Waldraff verpflichtet, die Damen werden von Thomas Pfeiffer trainiert. Die erste Herrenmannschaft war zuvor von der Bezirksklasse in die Kreisklasse A abgestiegen. Die Damen schafften die Meisterschaft in der Bezirksliga. Im neuen Jahr wird der FC in einen Mähroboter investieren, damit die beiden Pfleger des Rasens, Andreas Schorpp und Andreas Metzger, entlastet werden, sagte Werhan. Er bedauerte, dass in diesem Jahr mangels Schauspieler kein Theater gespielt werden konnte. Knapp 500 Besucher zählte die Theateraufführung 2018 insgesamt, berichtete der Schriftführer Andreas Zeller. Zum fastnachtlichen Programmabend steuerte der FC zwei Beiträge bei.

Andreas Metzger gab einen ausführlichen Einblick in die stabile Finanzlage des Clubs. Dank Günther Schmid sei die Bandenwerbung wiederbelebt worden. Die sportliche Tendenz der ersten Mannschaft zeigt leicht nach unten, erklärte der Trainer Roland Waldraff. Am 4. Februar geht die neue Saison mit Testspielen los.

Die Damen spielen sehr erfolgreich und stehen momentan auf dem 6. Platz in der Bezirksliga, freute sich Janette Vetter. Der Kader konnte auf 17 Damen erweitert werden. Thomas Pfeiffer zeigte sich stolz auf die Damenmannschaft, mit der er neue Wege gehen will. Der Spielausschussvorsitzende Andreas Steuer gab an, dass acht neue Spieler die Erste verstärkten. Drei Flüchtlinge wurden integriert, von denen aber zwei momentan nicht mehr zur Verfügung stehen. Die zweite Mannschaft steht in der Kreisliga auf dem 7. Tabellenplatz.

Der Jugendleiter Michael Weidner informierte über die Jugendmannschaften. Unter anderem unterstützte die Jugendabteilung die Projekttage der Frobenius-Tomsin-Schule. Die Vertreterin von "Dance, Gym & Fun", Sabine Mettler, berichtete über das 30-jährige Bestehen der Unterabteilung. Im Vorstand gibt es einigen Wechsel.

Neu ins Amt gewählt wurden Janette Vetter als Kassiererin und Andreas Steuer als Kassierer. Im Amt bleiben Karina Schorpp als zweite Vorsitzende und Andreas Schorpp als Spielausschussvorsitzender. Neue Beisitzer sind Andreas Metzger, Jan Fluk und Michael Weidner. Thorsten Frank, Stefan Fluk und Markus Wahl bleiben Beisitzer.

Der FC Riedöschingen ehrte für 30 Jahre passive Mitgliedschaft mit der Silbernen Vereinsehrennadel Barbara Schwarz, Michael Parschau, Reinhard Zeller, Thomas Zepf, für 40 Jahre Goldene Vereinsehrennadel: Friedrich Steuer, 30 Jahre Aktiv Dance, Gym & Fun, Goldene Vereinsehrennadel: Susanne Deschle, Sabine Mettler, Hildegard Eisele. Für 300 Spiele Urkunde und silberne Spielernadel an Andreas Steuer. 10 Jahre Vorstand: Silberne Vereinsehrennadel an Daniela Huber.