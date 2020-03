von Reiner Baltzer

Die Mitglieder des Tennisclubs Rot Weiß Blumberg und die Vereinsleitung sehen ihren Club auf gutem Wege. In sportlicher Hinsicht wären einige Verbesserungen angebracht. Das brachten die Berichte der Verantwortlichen auf ihrer Hauptversammlung am Donnerstag im Clubheim an den Tag.

Dirk und Lisa Kanter werden vom Vorsitzenden Wolfgang Teubert (rechts) in allen Ehren verabschiedet. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Wahlen: Bei den Neuwahlen wurde Wolfgang Teubert einstimmig in seinem Amt als geschäftsführender Vorsitzender bestätigt. Zu seinem Stellvertreter wählten die 24 anwesenden Mitglieder Patrick Kreuz, der auch sein Amt als Sportwart weiterhin wahrnimmt. Schriftführer und Kassenverwalter bleibt Hannes Jettkandt. Die neue Jugendwartin heißt Carolin Szymanski. Teubert freute sich über die Verjüngung der Führungscrew. Sascha Donder ist der neue technische Leiter des Tennisclubs. Er wurde wie alle anderen auch einstimmig in sein Amt gewählt.

Einmütigkeit ist Trumpf

So auch die Beisitzer Jens Moses und Thomas Volz, sowie die Kassenprüferinnen Monika Thoma und Birgit Volz. Lisa Kanter wird dem Club nicht verloren gehen. Sie wurde vom Vorsitzenden zur Clubhausbeauftragten ernannt. Künftig wird sich das verdiente Mitglied um den Wirtschaftsbetrieb im Clubheim kümmern.

Ehrungen verschoben: Zu einem späteren Zeitpunkt werden drei aktive Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Tina Teubert ist nunmehr 40 Jahre im Verein, Stefan Frei 25 Jahre und Nico Wazian 15 Jahre. In seinem Kassenbericht spricht Kassenverwalter Hannes Jettkandt von jetzt 177 Mitgliedern, davon 69 weiblich und 108 männlich, die mit ihren Beiträgen für eine gesunde Kassenlage sorgen. Durch die notwendig gewordenen Ausgaben für das Richten von drei Plätzen und den Gehweg um das Clubgelände habe sich das Vermögen des Clubs um einige Euro verringert. Es seien aber noch genügend Reserven vorhanden, so der Kassierer und Schriftführer. Hannes Jettkandt wurde von Kassenprüferin Monika Thoma eine tadellose Kassenführung bescheinigt.

Die Sportliche Seite: Patrick Kreuz berichtete über die sportliche Seite des Clubs. Ein Lob galt der Damenmannschaft, die mit einem zweiten Platz in der Bezirksliga abschloss. Bei den Herrenteams sieht es etwas finsterer aus. Hier gab es rote Laternen und einen vorletzten Rang mit dem die Herren die Meisterschaftsrunde abschlossen. Die Betroffenen tragen es mit Humor. Trainer Michael Misseler, der auch für die Jugend zuständig ist, will hier eine Änderung durchführen. Er ist zuversichtlich, dass die nächste Saison besser verläuft, zumal bei den internen Vereinsmeisterschaft im Herren- und Damen-Einzel sowie im Doppel und Mixturnier gute Leistungen erbracht wurden.

