von Simon Bäurer

Als im Haus des Gastes die kleine Besetzung des Musikvereins unter der Leitung von Stefan Bruder den Narrenmarsch anspielt und die Mitglieder des Narrenvereins Obertalemer Blindschießer in den Saal marschieren, ist die Stimmung bereits prächtig. Vorsitzender Thomas Beuter begrüßte in der toll dekorierten Halle alle Narren zum traditionellen „Talemer Narreobed“, der in diesem Jahr unter dem Motto Zeitreise stattfand.

Beuter gab einen Rückblick auf 44 Jahre Narrenverein Obertalemer Blindschießer (ONV) und erzählte die Entstehungsgeschichte der Figur. Anschließend nahm Vorsitzende Karin Keller die Ehrungen vor (wir berichten noch).

Franz Keller erklärte sich bereit zum Jubiläum nochmals die Ansage zu übernehmen und trug in altbekannter Klasse die Höhepunkte der „Narrenblättle“ aus den vergangenen 44 Jahren vor. „Die besten Auftritte, die schönste Musik, hier bei uns im Saal, da sind wir daheim.“ Franz Keller, Ansager. Mit dem Titel „Back to the 80's“ eröffnete „Die Hüttencrew“ den bunten Abend. In bunten Trainingsanzügen und verschiedenen Songs wie „Walking on sunshine“ nahmen die Jugendlichen die Zuschauer mit auf eine Reise in die Welt der 80er-Jahre. Tolle Tanzschritte sorgten für einen famosen Start des Programms. Eine nicht alltägliche Begegnung mit dem „Monschter unterm Bett“ verkörperten die Mitglieder des Musikvereins. Dass in der heutigen Zeit schon in die Jahre gekommene Maschinen wie die Schreibmaschine nicht mehr so einfach in einem PC-Geschäft zu reparieren sind, stellte die Feuerwehr eindrucksvoll dar. Die Kommunalwahlen im Mai nahmen sowohl die Mitglieder des „Jugendclub“ als auch die „Cheerleader vom H.-P.“ als Anlass, Wahlkampfhilfe zu leisten. Für das DRK zählt das Motto „Aus Liebe zum Menschen“. Daher spielt es dann auch keine Rolle, wenn man sich auf dem WC gegenseitig zur Hand geht, um etwa eine Zigarette anzuzünden oder der Putzfrau den Abflussreiniger zu öffnen.

Nach der Pause und Verlosung der Narrenbäume betraten die „Talemer Wallfahrtsjungfärä“ den Saal. Gesanglich erhofften sie die Fürsprache des Heiligen, um endlich einen Mann zu finden. Den „dänzigen Opas“ gelang es die Halle zum Beben zu bringen. Das Männerballett des ONV ist stets Garant für tobende Stimmung im Saal. Um die Kosten für das Auffüllen des Wutachwehrs zur Rauen Rampe zu senken, bat die Feuerwehr ihre Mitbürger Auffüllmaterial zu spenden. Nach dreieinhalb Stunden begeisterndem Programm endete der bunte Abend mit dem großen Finale. Noch lange in die Nacht hinein wurde an der Bar gefeiert.