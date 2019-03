von Reiner Baltzer

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, steht der bisherige zweite Vorsitzende der Schützengesellschaft aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Anlässlich der Jahreshauptversammlung wurde Dennis Klebowski zu seinem Nachfolger gewählt. Das Amt des ersten Sportleiters übernimmt künftig Michael Wenzel. Zu seinem Vertreter wählten die über 30 anwesenden Mitglieder Daniel Schulz. Wolfgang Marquardt kümmert sich weiterhin um die Finanzen der Gesellschaft. Oberschützenmeister Jörg Spada ehrte in Abwesenheit Fritz Laue für 40-jährige aktive Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Gold. Weitere aktive Schützen sollten für mehrjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet werden. Auch diese Schützenbrüder glänzten durch Abwesenheit. Spada ließ in seinem Rechenschaftsbericht noch einmal die Ereignisse des letzten Jahres Revue passieren. Insgesamt war es ein zufriedenstellendes Vereinsjahr. Spada versäumte es nicht, auch auf gewisse Mängel hinzuweisen. Die notwendig gewordenen Arbeitseinsätze an den Schießständen, dem Vereinsheims und den Anlagen gingen gut über die Bühne. Über den künftigen Wirtschaftsbetrieb werden sich die Schützen noch unterhalten. Ein Arbeitsplan und Veranstaltungskalender werde noch erstellt, hieß es. Die üblichen Veranstaltungen der Gesellschaft seien geplant. Kassierer Wolfgang Marquardt hat seine Kassengeschäfte tadellos ausgeführt, bestätigten die Kassenprüfer. Der Kassenbestand sieht erfreulich aus.