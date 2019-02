Geisingen (ph) Die Geisinger Hauptstraße ist seit Samstagmorgen wieder närrisch dekoriert. Die närrische Wäschehänge von Geisingen, die in dieser Form 1951 zum ersten Mal aufgehängt wird, ist auf der Baar einmalig. Statt Stoffbändel dienen ausgediente Wäschestücke, vom Schurz bis zum Büstenhalter und Korsett als Dekoration für die Hauptstraße, eine echte Wäschehänge.

Der Kreisverkehr beim Pflegeheim ist ebenfalls närrisch dekoriert, dazu gehört auch eine Wäschehänge über den ganzen Kreisel. . | Bild: Paul Haug

Am Samstagvormitttag wurde die Wäschehänge wieder in der Hauptstraße sowie in einigen weiteren Straßen von Geisingen mit maschineller Unterstützung aufgehängt. Inzwischen hat man Routine und Erfahrung, aber es hat sich auch viel geändert. Das mühsame Anklopfen bei den Wohnungen und Häusern, dann die Montage der Leine mit der Wäsche an Haken. Das diente der Kommunikation mit den Einwohnern, brauchte aber auch viel Zeit. Inzwischen sind die Haken an den Wänden fest montiert, die Wäscheleine exakt auf die erforderliche Länge hergerichtet und das Anbringen dauert heute nur noch wenige Stunden, am einzelnen Fenster wenige Minuten.

Die Leiter kam nur noch vereinzelt zum Einsatz, der Rest wurde mit Radladern, die mit einem Hubarbeitskorb versehen waren, erledigt. Wie stark die Straße am Samstagmorgen befahren ist, zeigt sich bei solchen Aktionen, auch bei sehr kurzfristigen Sperrungen warten immer gleich mehrere Autos auf die Weiterfahrt. Thomas Braun hatte den Kreisverkehr beim Pflegeheim ebenfalls schon in der Nacht zum Samstag mit einer riesigen Wäschehänge sowie in der Mitte mit Hexe, Hansel und Narrenmusiker dekoriert.

In der Festhalle wird vor den Zunftabenden ebenfalls eine solche Wäschehänge montiert, die dortige Dekoration muss aber imprägniert sein und die Wäsche darf nur an nicht brennbaren Seilen montiert werden. Brandschutz hat auch die närrische Dekoration längst erreicht.