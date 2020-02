von Reiner Baltzer

Die Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins Blumberg brachte es an den Tag: Unter den 30 anwesenden Mitgliedern herrschte bei den Vorstandswahlen wenig Bereitschaft, ein Amt zu übernehmen.

Die Sängerinnen und Sänger eröffneten zunächst noch optimistisch unter der Leitung der Dirigentin, Irina Schilling, die Versammlung traditionell mit dem deutschen Sängergruß. Spätestens bei den Neuwahlen, geleitet von Wolfgang Deneke vom Sängerbund Schwarzwald-Baar, war die Stimmung der Sangesfreunde dann aber auf dem Tiefpunkt angelangt. Der bisherige Vorsitzende, Helmut Fritz, wird mangels Kandidaten sein Amt als Vorsitzender kommissarisch weiter führen müssen. Das besagt die Vereinssatzung. Von der Versammlung einstimmig gewählt wurde er als Vereinsvize. Dieses Amt werde er künftig bekleiden, so Fritz. Auch die bisherige Schriftführerin, Cornelia Fritz, kandidierte nicht mehr. Bis zu den Neuwahlen im nächsten Jahr stehe sie aber als kommissarische Schriftführerin zur Verfügung, machte sie deutlich. Zum Kassenverwalter wählte die Versammlung den einzigen Kandidaten, Christian Knöpfle. Er löst damit Heinz Tröndle ab, der sein Amt krankheitshalber zur Verfügung stellte.

Sowohl Chorleiterin Irina Schilling als auch Klaus Speer sowie Beiräte, Notenwart, Zeugwart, Festausschussvorsitzende und die Listenführer sind in ihren Ämtern bestätigt worden. Der Ablauf der Tagesordnung dieser Mitgliederversammlung verlief dann schließlich doch wieder in normalen Bahnen. Kassierer Heinz Tröndle informierte darüber, dass es dem MGV wirtschaftlich gut gehe. Die Einnahmen und die gebildeten Rücklagen seien äußerst zufriedenstellend, sagte Tröndle. Der Verein brauche sich in dieser Richtung keine Sorgen zu machen, ergänzte er. Ihm wurde von den Kassenprüfern eine tadellose Arbeit bescheinigt.

Auf allen Ebenen fehlt‘s an Nachwuchs

Schriftführerin Cornelia Fritz hielt einen Rückblick auf die Ereignisse des letzten Vereinsjahres. Sechs Vorstandssitzung und zwei Arbeitssitzungen mussten durchgeführt werden, um alles in die Reihe zu bekommen. Dazu gehörte auch eine Zusammenkunft, in der die Verantwortlichen über mögliche Kandidaten für einen neuen Vorstand erörterten. Seinen vermeintlich letzten Aktivenbericht erstattete Helmut Fritz. Das erwies sich dann erst einmal als Trugschluss, da kein Nachfolger gewählt werden konnte. Er fand viel anerkennende Worte für Dirigentin Irina Schilling die den Männer- und auch den Frauenchor leitet. In der Männergruppe singen derzeit 15 Sangesfreunde. Von den 16 aktiven Sängerinnen stehen momentan nur elf Damen zur Verfügung. Der Verein könne außerdem auf 44 passive Mitglieder bauen, sagte Fritz. Er forderte seine Aktiven und Passiven auf, die Werbetrommel zu rühren, da der Verein auf allen Ebenen Nachwuchskräfte suche. Was er bedauere sei das geringe Interesse der Blumberger Einwohner an den gemeinsamen Konzerten der Frauen-, Männer- und Realschulchöre.

Dirigentin will mehr Auftritte als gemischter Chor

Dirigentin Irina Schilling, seit einem Jahr betreut sie auch den Männerchor, hielt einen Rückblick auf das musikalische Geschehen im letzten Jahr. 13 Auftritte habe es gegeben, davon sechs gemeinsame mit Frauen- und Männerchor. Irina Schilling forderte temperamentvoll mehr gemeinsame Auftritte der Chöre als gemischten Chor. Für ihre Vorschläge erhält die Dirigentin viel Beifall der Mitglieder.