Der Täter klingelte bei der Rentnerin und stellte sich als ehemaliger Arbeitskollege des verstorbenen Ehemannes vor. Die Frau ließ den Unbekannten in ihre Wohnung. Der Mann verwickelte die ältere Dame in ein Gespräch, in dem es auch über Schmuck und Bargeld ging. Nachdem die Frau misstrauisch geworden war, verließ der Mann schlagartig das Haus. Im Anschluss bemerkte die Rentnerin, dass der Täter vom Wohnzimmertisch eine Halskette im Wert von rund 300 Euro gestohlen hatte. Der Dieb sprach mit ostdeutschem Akzent, ist rund 70 Jahre alt und hat einen auffälligen Gehfehler. Der etwa 1,68 Meter große Mann hat kurze Haare und eine kräftige Statur. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blumberg unter Telefon 0 77 02/4 10 66 entgegen.