Wie frühere Straftäter zum Glauben finden können, darum geht es im Lobpreisgottesdienst am Sonntag, 15. März, um 19 Uhr in der Kirche St. Andreas in Blumberg. Unter „Ausgrenzung, nicht mit Jesus“ berichtet der Theologe Johannes Kneifel über seinen Lebensweg, der ihn zuerst zunächst zu Rechtsextremisten, dann in das Gefängnis und schließlich von dort zu Gott geführt hat.

Armut in der Familie

Johannes Kneifel schreibt selbst über sich: „Kein Mensch kommt als Rassist oder Straftäter auf die Welt. Allerdings werden oft schon in den ersten Lebensjahren die Weichen dafür gestellt, dass ein Mensch später einen solchen falschen Weg wählt.“ So sei es auch bei ihm gewesen. Seine Kindheit war „geprägt von der Armut der Familie, der Krankheit der Eltern und dem Gefühl, benachteiligt zu sein“.

Mit 13 Jahren zu den Rechtsextremisten

Als er dann mit 13 Jahren von Rechtsextremisten angesprochen wurde, fiel er auf deren „falsche Heilsversprechen einer glorreichen Zukunft herein und landete schnell in einem Kreislauf aus Hass und Gewalt.“ Den Tiefpunkt erreichte Johannes Kneifel mit gerade einmal 17 Jahren, als er einen Mann verprügelte und dieser starb. Im Jugendgefängnis traf er auf desillusionierte Mitarbeiter, die nicht mehr daran glauben konnten, durch ihre Arbeit bei Gefangenen eine Besserung bewirken zu können. Doch dann lernte Kneifel Christen kennen, die ihm von einem Gott erzählten, bei dem es die Chance zu einem Neuanfang gebe, einem Gott, der bereit sei, Schuld zu vergeben. Am Montag spricht Johannes Kneifel bei den Neuntklässlern der Blumberger Realschule über Extremismus. Den Kontakt knüpfte Religionslehrer Lukas Glaser.