von SK

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 15.000 Euro Schaden an zwei beteiligten Autos ist es am Samstagabend kurz nach 19.30 Uhr bei der Gaststätte Längehaus zwischen Blumberg und Leipferdingen auf der Landesstraße 185 gekommen. Ein 81-jähriger Fahrer eines Mercedes wollte vom Parkplatz der Gaststätte auf die L 185 fahren. Hierbei achtete der Mann nicht auf eine 24-jährige Autofahrerin, die sich mit einem Ford von Blumberg her auf der Landesstraße der Gaststätte näherte. Bei einem folgenden und heftigen Zusammenprall der beiden Autos wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.