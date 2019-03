von Birgit Greif

Riedböhringen – Am Schmutzigen Donnerstag nach dem närrischen Treiben auf den Straßen fanden sich die Narren abends in der Mehrzweckhalle ein. Die Landfrauen hatten zu ihrem Programmabend eingeladen.

Eröffnung durch die Funken

Traditionell zogen die Funken, gefolgt vom Narrenrat, in die voll besetzte Halle ein und die Funken eröffneten mit ihrem Tanz den Abend. Vorsitzende Roswitha Fehrenbach begrüßte die Gäste und gab dann das Mikrofon an Manuela Widmann weiter, die als Schildkröte durch das Programm führte. Der erste gespielte Witz handelte von Eis am Stil. Danach kamen die Kommunionkinder als singende Piraten auf die Bühne. Mit ihrem selbst gebauten Piratenschiff stellten sie in Liedform fest, dass das Stehlen, was Piraten eigentlich so tun, eine ganz gemeine Sache sei. Ein weiterer Sketch handelte von einem mutigen Vater.

Die Kommunionkinder sind singende Piraten, die statt Klauen lieber eine Gärtnerei aufmachen.

Die Landkids – elf Landfrauenkinder – führten einen Tanz in Affenkostümen auf. Beim nächsten Sketch wurde Schach gespielt, aber nicht ganz nach Regel. Ein Showtanz mit weißen Handschuhen zeigten die zehn Mädchen der Gruppe "Allstars". Vom Durcharbeiten in der Mittagspause handelte ein weiterer gespielter Witz. Schaurig und mit UV-Licht tanzten die Bergli-Hexen ihren Mitternachtstanz. Sechs Landfrauen, besser bekannt als "Schachteln", setzten das Märchen "Aschenputtel" witzig in Szene. Vom schönen Prinzen bis zur gurrenden Taube war alles dabei.

Die Gispelsingers überreichen den Narrenräten den "Rettungskarren 117".

Die "Crazy Mamas" schufen mit taillenlosen Hängekleidern einen Flair der goldenen 1920er Jahre und legten im Charleston-Stil einen aufs Parkett. Die Truppe "Ungelenk" machte sich beim Rolatortanz mit Theo auf nach Lodz. Acht Narrenräte trugen mit einer Tanzeinlage zu "Cordula Grün" zum Programm bei.

Die Kommunionkinder mit ihrem Schiff singen als Piraten davon, dass Klauen ganz gemein ist.

Der Schlusspunkt war der Kirchenchor als Gispelsingers. Sie sangen von entwendetem Kirchenschmuck und erklärten dann, dass das "Luzias Grün" war. Weiter berichteten sie singend von einem Schubkarren, der letztes Jahr an Fastnacht als Taxi eingesetzt wurde. Am Ende des Programms überreichten die Gispelsingers den Narrenräten zu ihrem 22-jährigen Bestehen den "Rettungskarren 117".

Der Abend

Riedböhringen hat an Fastnacht traditionell zwei Progrmamabend. Den ersten Abend organiert und gestaltet die Bläserjugend des Musikvereine, den zweiten Abend am Schmutzigen Dunschdig gestalten die Landfrauen. (bgr)