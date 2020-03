Die ersten Sonnenstrahlen locken Mensch und Tier in die freie Natur. Dort, wo Hund und Katze sich wohlfühlen, beginnen auch Zecken wieder, ihre gewohnten Aktivitäten aufzunehmen. Die kleinen Blutsauger sind dabei nicht nur lästig – sie übertragen auch Krankheiten, die ernste Gesundheitsschäden bei Mensch und Tier hervorrufen können.

Der Markt kennt viele chemische Präparate, die den Hund vor Zeckenbissen schützen sollen. Svenja Kreß, Hundeernährungs- und Aromaberaterin, hat den Parasiten den chemiefreien Kampf angesagt und setzt auf Selbsthergestelltes wie Kokos-Drops oder Anti-Zecken-Spray aus reinen ätherischen Ölen. Die beim Workshop hergestellten Präparate dürfen mit nach Hause genommen werden. Termin: Mittwoch, 11. März, 19 bis 21.30 Uhr, in der Schulküche der Blumberger Realschule. Kosten: 16 Euro plus Materialkosten.

Um die Zahngesundheit von Hund und Katze dreht sich ihr zweiter Kurs am Mittwoch, 6. Mai, 19 bis 20.30 Uhr, in der VHS-Außenstelle Bräunlingen (Kosten: bei Voranmeldung 5 Euro, Abendkasse 7 Euro). Hier erfahren Hundehalter, welche Krankheiten durch schlechte Zähne entstehen können und wie sie lästigen Mundgeruch, Zahnstein und Zahnfleischentzündungen vorbeugen können. Außerdem klärt Svenja Kreß darüber auf, welche Snacks oder auch Spielzeuge sinnvoll sind, damit die Zähne schön weiß und gesund bleiben.

Auch bei Kurs Nummer drei steht die Gesundheit von bellenden Vierbeinern im Mittelpunkt. Svenja Kreß spricht darüber, wie Hunde unbeschwert durch die Hundstage zu bringen sind – es geht also darum, was man bei Hitze Gutes für seinen Begleiter mit kalter Schnauze tun kann. Die Teilnehmer lernen, wie sie eine kühlende Pfoten-Creme, ein Anti-Juck-Spray und einen Wundbalsam selber zusammenrühren können. Termin: Mittwoch, 1. Juli, von 19 bis 21.30 Uhr, im Bräunlinger Vereinshaus. Kosten: 16 Euro plus Materialkosten.

Anmeldung und weitere Informationen: VHS Baar, Telefon 0771/1001. Internet:

http://vhs-baar.de