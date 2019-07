von Gernot Suttheimer

Urgroßmutter, Großmutter, Mutter und Kind waren nebst weiterer Angehörigen am Freitagabend in die Frobenius-Thomsin-Schule Riedöschingen gekommen, um die Entlassung der neun Viertklässler zu feiern. Die Klassenlehrerinnen Elisabeth Bulitta und Martina Baschnagel hatten dafür ein Piratenstück mit dem Titel „Auf ins Abenteuer“ einstudiert.

Im Ruderboot machten sich die munteren Kinder auf die Suche nach einem wichtigen Schatz und blickten dabei mit Bild und Ton auf ihre Schulzeit in Riedöschingen zurück. Zunächst stellten sie sich dem aufmerksamen Publikum im Chor vor. „Hei, wir sind ne tolle Klasse, alles Superasse“, sangen sie. Ausdauernd folgten sie der Spur in die Zukunft. Dabei stellten sie fest, dass sie auch an der Grundschule Spuren hinterlassen haben.

Eislaufen in Blumberg besonders in Erinnerung

Besonders in Erinnerung blieben das Eislaufen in Blumberg, das Vorlesen im Kindergarten und die Bundesjugendspiele. Jetzt verlassen sie die Insel in Riedöschingen, gehen auf weiterführende Schulen, zwei aufs Gymnasium, sechs auf die Realschule und ein Schüler auf die Gemeinschaftsschule. „Wir gehen Hand in Hand in ein neues unbekanntes Land“.

Nach gekonnt vorgetragenen Musikstücken sagte Schulleiterin Angelika Sitte, vier Jahren waren die Viertklässler unterwegs bei ruhigem und stürmischen Wetter. Mit guten Erinnerungen als Schatz wünschte sie den Neun, dass der Wind immer aus der richtigen Richtung wehe. Dabei sollte keiner von Bord gehen. Die Schüler überreichten ihren Lehrerinnen Blumen und Bilder zur Erinnerung.

Die Klassenlehrerinnen Elisabeth Bulitta und Martina Baschnagel erklärten, es habe während der vier Jahre nicht nur Sturm, sondern auch viel Sonnenschein gegeben. Bei den Proben zu dem Piratenstück seien viele neue Talente entdeckt worden. Die neun Schüler seien mit Eifer dabei gewesen, ein Kind sei mittlerweile leider erkrankt. Die Pädagoginnen fanden es gut, dass die Eltern ihre Kinder vier Jahre bei der Schatzsuche begleiteten. Die Einschulung der Erstklässler ist am 13. September, sagte Angelika Sitte, angemeldet wurden zwölf Kinder.