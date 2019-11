von Conny Hahn

Eine große Menschenschar mit bunt leuchtenden Laternen und Lampions zog am Sonntagabend beim St. Martinsumzug, angeführt vom heimischen Musikverein sowie Sankt Martin auf seinem Ross, durch Riedöschingen. Ein Kinderwortgottesdienst unter Mitwirkung der Kindergartenkinder stimmte die Besucher auf das Thema ein, nach dem Umzug verlas Pfarrgemeinderat Bertram Sutter die Geschichte von St. Martin und der Mantelteilung für den armen Bettler (Katja Sutter), die auf dem Kirchenvorplatz vorgespielt wurde. Ortsvorsteher Robert Schey erfreute die Kinder anschließend mit einer Brezel und im gut gefüllten Josefsaal wärmten sich alle zum Abschluss bei Wienerle und heißen Getränken der Vereinsgemeinschaft wieder auf.

In Epfenhofen trotzten die jüngsten Bewohner mit ihren Eltern am Freitagabend dem Winterwetter mit Schnee und Regen und kamen in der alten Pfarrscheuer zur gemütlichen Sankt Martinsfeier, organisiert von Silke Kilian als Leiterin der KJG und Krabbelgruppe, zusammen. Bild: Conny Hahn

In Epfenhofen trotzten die jüngsten Bewohner mit ihren Eltern am Freitagabend dem Winterwetter mit Schnee und Regen und kamen in der alten Pfarrscheuer zur gemütlichen Sankt Martinsfeier, organisiert von Silke Kilian als Leiterin der KJG und Krabbelgruppe, zusammen. Die etwa 15 Kinder freuten sich über die bunt leuchtenden Laternen und das Singen der dazu gehörenden Martinslieder. Zur Stärkung gab es ein großes Buffet voller selbst gemachter Häppchen der einzelnen Eltern sowie warme Getränke.

Gespannt verfolgen die Kinder beim Sankt Martinsumzug in Riedöschingen die vorgespielte Geschichte der Mantelteilung von Sankt Martin zugunsten des armen Bettlers. Bild: Conny Hahn.

„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ hieß es auch, als viele Kinder und ihre Familien am Donnerstag voriger Woche zum traditionellen St. Martinsfest in den städtischen Sophie Scholl Kindergarten kamen. Nach dem Laternenumzug wurden am großen Martinsfeuer gemeinsam die Laternenlieder mit Gitarrenbegleitung gesungen. Für die Kinder gab es anschließend einen leckeren Mond und Kinderpunsch. Allen anderen Gästen wurden Wiener Würstchen und Glühwein zur Stärkung angeboten.

Bilder: Conny Hahn/Kindergarten