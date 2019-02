Eine große Trauergemeinde nahm am Montag Abschied von Hermann Barth. Der Altortsvorsteher von Riedöschingen, langjähriger Stadt- und Pfarrgemeinderat sowie Träger des Bundesverdienstkreuzes war am 26. Januar im Alter von 98 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Zu den Trauernden zählten zahlreiche Wegbegleiter von Barths beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten, darunter hochrangige Vertreter der Gewerbeschule Donaueschingen, die Barth früher geleitet hatte, des Gemeinderats, Ortschaftsrats sowie aktuelle und frühere Ortsvorsteher und Mitglieder der CDU wie Ehrenbürger Stefan Scherer mit Gattin und der frühere Landtagsabgeordnete Franz Schuhmacher.

Für die Stadt Blumberg und den Ortschaftsrat Riedöschingen würdigte Bürgermeisterstellvertreter Matthias Fischer, der den erkrankten Bürgermeister Markus Keller vertrat, den Verstorben. Fischer nannte den Verstorbenen eine charismatische Persönlichkeit, "die sich nie davor gescheut hat, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen": im Gemeinderat Riedöschingen und danach Blumberg, im Ortschaftsrat und im Pfarrgemeinderat. Besonders engagiert haber er sich für die 900-Jahr-Feier Riedöschingens im Jahr 2000.

In seiner Amtszeit als Ortsvorsteher wurden viele Vorhaben umgesetzt

In seiner Amtszeit als Ortsvorsteher (1989 bis 1999) "wurden viele Vorhaben umgesetzt, vom Baugebiet Franzenberg über den Kindergartenneubau bis hin zur Dorfverschönerung und der Baumpflanzaktion. "Was er anpackte, hat er mit viel Herzblut zu Ende gebracht." Auf Vorschlag der Stadt, des katholischen Pfarramts, des Schwarzwaldvereins und des Imkervereins Blumberg "wurde Barth 2003 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet."

Ehrenmitglied des Schwarzwaldvereins

Für den Schwarzwaldverein Blumberg würdigte die Vorsitzende Monika Recktenwald das Gründungs- und Ehrenmitglied, das sich vielfach engagiert habe. "Seine Freundlichkeit, seine menschliche Art und seine Hilfsbereitschaft werden uns fehlen."

Pfarrer Karlheinz Brandl schilderte zunächst die Kindheit des Verstorbenen mit großen Freiheiten, auch in der elterlichen Gastwirtschaft, die auch noch weiterging, nachdem der Vater 1930 verunglückte, wenngleich Barth nach dem Tod des Vaters als damals 15-Jähriger viel Verantwortung in der Familie mit vier Geschwistern übernehmen musste.

Dann kam der Krieg, die Zeit als Luftwaffenpilot und die Gefangennahme in Stalingrad und die russische Gefangenschaft bis 1948. Barth sei als ein gebrochener Mann zurückgekehrt. Es dauerte, bis er wieder in ein "normales" Leben zurückfand. Ein wichtiger Schritt war die Heirat mit seiner Frau Liselotte 1953. Barth übernahm Verantwortung, als Schulleiter, in der Kommunalpolitik und privat, als er und seine Frau 1969/1971 vier Kinder aus Indien adoptierten und großzogen. Als die Katholiken 1969 zum ersten Mal Pfarrgemeinderäte wählten, engagierte sich Hermann Barth auch dort, von 1972 bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2000 sogar als Vorsitzender.

Vorsitzender des Pfarrgemeinderats

Pfarrer Brandl erklärte, dass die Wahl von Pfarrgemeinderäten auf das Zweite Vatikanische Konzils (1962 – 1965) zurückging, das der aus Riedböhringen stammende Kardinal Augustin Bea maßgeblich mitgeprägt hatte. Danach, so Pfarrer Brandl, habe auch das Volk "etwas zu sagen" gehabt.

