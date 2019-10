von Conny Hahn

Gut besucht war der Erntedankgottesdienst in der Riedöschinger Kirche St. Martin. Von den Kleinsten der Krabbelgruppe Kompromissbachwichtel bis ins hohe Alter bestaunten die zahlreichen Besucher den von der Trachtengruppe Riedöschingen-Hondingen herrlich gestalteten Erntealtar.

Pfarrer Karlheinz Brandl verabschiedet Ministrant Jonas Schey beim Erntedankgottesdienst in Riedöschingen nach sieben Jahren aus dem Altardienst. Bild: Bertram Sutter.

Pfarrer Karlheinz Brandl segnete die Erntegaben, die an das Kinderheim in Behla gespendet wurden. Er verabschiedete Jonas Schey nach sieben Jahren als Ministrant und nahm Karolin Sutter neu auf. Im Anschluss an den Gottesdienst lud die Pfarrgemeinde mit den Pfarrgemeinderäten Kornelia Bader und Bertram Sutter, der katholischen Frauengemeinschaft sowie dem Kirchenchor zum einfach gemeinsam Essen in das Pfarrheim ein und freute sich über die große Resonanz zum Mittagessen sowie zur Kaffeezeit.