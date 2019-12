von Birgit Greif

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Riedböhringen standen die Wahlen des Kommandanten sowie seines Stellvertreters an. Adelbert Fricker und Christian Mollard wurden einstimmig für weitere fünf Jahre gewählt. Für den ausscheidenden Feuerwehrmann Rene Sperling musste ein neues Mitglied in den Ausschuss gewählt werden. Arnold Fischer wurde dafür einstimmig gewählt.

Dass in der Wehr alles rund läuft, konnte man auch dem Jahresbericht von Schriftführer Reinhard Steffen entnehmen. Die Wehr rückte sieben Mal zu Einsätzen aus und absolvierte zwölf Proben. Im Juni bestanden zwei Gruppen das Leistungsabzeichen in Silber. Neuaufnahmen wurden keine verzeichnet, dagegen standen zwei Austritte. Damit zählt die Abteilung Riedböhringen 27 Aktive und fünf Mann in der Altersmannschaft. Jugendleiterin Katrin Greif berichtete von der Jugendfeuerwehr. Die zwei Mädchen und zehn Jungs zeigten ihr Können bei der 24-Stunden-Probe. Beim Zeltlager in Schwenningen nahmen sie ebenfalls teil. Zwei Neuzugänge gab es in 2019.

Gesamtkommandantstellvertreter Norbert Rösch kündigte an, dass mit der Drehleiter eine Korbbedienschulung auf die Atemschutzträger zukommen wird. Abteilungskommandant Fricker sieht den Schwerpunkt für das kommende Jahr in Lehrgängen. Verstärkt sollen auch Maschinistenproben durchgeführt werden. Das Rehstechen wird von Oktober auf November verlegt werden.

Das Bronzeabzeichen für 15 Jahre aktiv erhielten Torsten Honold, Christian Martin, Christian Mollard und Daniel Schmid. Das silberne Leistungsabzeichen erhielten Lukas Andräß, Arnold und Rainer Fischer, Patrick Kaltenbach, Frank Fricker, Katrin Greif, Michael und Philipp Greif, Michael Kern, Ralf Merz, Christian Mollard, Simon Münzer und Daniel Schmid. Besonderer Dank galt Franz Honold, der mit den Silberabsolventen übte. Ein Präsent erhielten Rainer Fischer und Michael Kern für den Maschinistenlehrgang sowie Katrin und Michael Greif für den Jugendleiterlehrgang.