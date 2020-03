In der Blumberger Hauptstraße kommt es diese Woche zu Verkehrsbehinderungen mit einer Ampelregelung. Vor einem neuen Gebäude neben der Hauptstraße 50 wird ein Regenwasserkanal verlegt und an den Sammler auf der anderen Straßenseite angeschlossen. Am Mittwoch soll die Straßenhälfte zum Eichberg hin wieder zugeschüttet werden, ab Donnerstag beginnen dann die Arbeiten an der anderen Straßenhälfte.

