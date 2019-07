Der noch unbebaute Bereich des Lauffenmühle-Areals in Blumberg rückt wieder in den Blick. Für Irritation im Gemeinderat sorgte eine Verkaufs-Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Darin bot Insolvenzverwalter Volker Grub aus Stuttgart 1,5 Hektar Bauland in Blumberg, „einem kleinen Städtchen in der Nachbarschaft zur Schweizer Grenze“ zum Verkauf an: provisionsfrei.

blux_Lauffenmühle-Area_neu_online | Bild: Schönlein, Ute

Das Baugebiet, so hieß es, liege in der Nähe der Stadtmitte Blumbergs, es gebe die Möglichkeit zum Ansiedeln zentrumsnaher urbaner Wohnformen in geordneter Mischung mit wohnverträglichem Gewerbe- Geschäfts- und Dienstleistungs- und anderen gemischten Nutzungen. Abschließend heißt es, ein Bebauunsplan stehe vor der Verabschiedung.

Blumberg Für Lauffenmühle-Areal in Blumberg beginnt die restliche Erschließung Das könnte Sie auch interessieren

In der Stadtverwaltung sorgte die Anzeige, die Stadtrat Hermann Zorbach zur Sprache brachte, für Irritation. Für Irritation deshalb, weil Stadt und Gemeinderat seit Jahren alles auf den Weg bringen, damit dort unter anderem zwölf Bauplätze für Einfamilienhäuser sowie zur Leo-Wohleb-Straße hin ein großes Wohn- und Geschäftsgebäude entstehen können.

Die Planung erfolgte einvernehmlich

Und die Planungen waren stets einvernehmlich mit Insolvenzverwalter Volker Grub und seinem technischen Berater Jan Schweizer vom Blumberger Büro ibs/Schweizer erfolgt. Nun wurde die Frage ausgeworfen, ob Insolvenzverwalter Volker Grub mit dem zentrumsnahen Gelände plötzlich etwas anderes im Sinn habe.

Anfrage in Grubs Kanzlei

Eine Anfrage des SÜDKURIER in Grubs Stuttgarter Kanzlei brachte Klarheit: Der Insolvenzverwalter wollte mitnichten einen anderen Plan, wie er selbst sagt. „Das war ein Missverständnis“, er zweifle den Bebauungsplan keineswegs an. Ihm gehe es darum, die Fläche nach Möglichkeit „aus einer Hand zu entwickeln“: durch einen Bauträger. Die Anzeige, so erklärte Grub, sei nicht sehr erfolgreich gewesen. Er habe ein paar Anfragen bekommen.

Blumberg Lücke auf dem Blumberger Lauffenmühle-Areal wird bald bebaut Das könnte Sie auch interessieren

Stadtrat Zorbach hatte sich zunächst erkundigt, ob mit den 1,5 Hektar Bauland die Lauffenmühle gemeint sei. CDU-Stadtrat Jan Schweizer, technischer Berater des Insolvenzverwalters, hatte die Frage bejaht. Dr. Grub habe ihm das vor kurzem mitgeteilt, das sei wegen der Verzögerung des Bebauungsplan erfolgt. Grub wolle die Grundstücke keineswegs verschleudern, er habe nur „Interesse wecken“ wollen.

Blumberg Bebauungsplan für Gewerbezentrum Lauffenmühle in Blumberg soll geändert werden Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Markus Keller erklärte, sie würden noch einmal mit dem Insolvenzverwalter reden. „Es würde uns helfen, wenn wir noch zwölf Bauplätze zur Verfügung hätten“. Keller betonte, an der Verzögerung des Bebauungsplans habe der Gemeinderat kein Verschulden. Es gehe vielmehr um Schallschutz. Jan Schweizer führte aus, dass der Schallschutz den Lärm bei der Anlieferung von Edeka, Rossmann und Aldi reduzieren sollte.