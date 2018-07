von SK

Damit es in den Sommerfeien nicht langweilig wird bieten die Vereine aus Kommingen und Nordhalden auch in diesem Jahr wieder ein Ferienprogramm für Kinder an. Beginn ist am Donnerstag, 2. August, mit einem Ausflug in die Spielescheune in Unterkirnach. Abfahrt ist um 13.30 Uhr

am Brunnen in Kommingen. Diese Ausfahrt ist für Kinder von drei bis zwölf Jahren, (unter sechs Jahre muss ein Elternteil mit) und wird organisiert vom Musikverein Kommingen.

"Wasser marsch" heißt es am Samstag, 11. August, bei der Feuerwehr Kommingen. Die Kinder, die es noch nicht kennen, sehen mal das Feuerwehrgerätehaus und erleben mit verschiedenen Spielen, was man bei der Jugendfeuerwehr so machen kann. Und eine Feuerwehrwurst gibt es sicher auch. Beginn ist um 14 Uhr im Gerätehaus Kommingen, teilnehmen können alle Kinder ab sechs Jahren.

Die Landfrauen Kommingen laden von Montag, 13. August, bis Mittwoch, 15. August, jeweils von 8.45 bis 12.15 Uhr zum Nähen ein. Hannelore Hubertus aus Riedböhringen näht mit den Kindern aus einer alten Jeans eine coole Jeanstasche. Die Landfrauen fahren mit den Kindern nach Riedböhringen, wo der Kurs stattfindet. Mitzubringen ist eine alte Männer. oder Frauenjeans. Treffpunkt ist am Brunnen in Kommingen.

Am Samstag, 25. August, geht es mit den Randenwölfen für Kinder ab acht Jahre in die Indoor-Sporthalle "Fundorena" auf dem Feldberg. Abfahrt ist um 13 Uhr am Brunnen in Kommingen. Im Anschluss wird noch gegrillt.

Der Gesangverein "Eintracht" Nordhalden lädt am Mittwoch, 29. August, ab 14 Uhr Kinder ab fünf Jahren in die Dorferlebnisscheune zum Singen ein. Unter dem Motto „Sing meinen Song“ oder doch lieber NSDS (Nordhalden sucht den Superstar). Mit den Kindern wird im Laufe des Tages ein paar coole Songs einstudiert und ab 18 Uhr in einem kleinen Konzert präsentiert. Im Anschluss wird gegrillt.

Zum Minigolf-Challenge geht es am Montag, 3. September, mit dem Ski-Club Nordhalden. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Brunnen in Kommingen für Kinder ab sechs Jahre. Infos und Anmeldungen bei Daniela Rösch, Telefon 07736/98827 oder per Email: roesch.daniela@gmx.net.

