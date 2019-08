An der Immendinger Verbandskläranlage laufen derzeit die Arbeiten für die größte Ausbaumaßnahme seit Bestehen der Einrichtung. Die Anlage, die das Abwasser der Gemeinde Immendingen und der Stadt Geisingen säubert, erhält eine dritte und eine vierte Reinigungsstufe. Das bedeutet, dass nach der für Anfang 2021 vorgesehenen Fertigstellung des Fünf-Millionen-Euro-Projekts ein Abwasserreinigungsgrad erreicht wird, der in ganz Baden-Württemberg seines Gleichen sucht.

Künftig ist sowohl die Phosphatkonzentration am Abfluss der Kläranlage geringer, als auch die Menge an Spurstoffen, wie etwa Medikamente. Dafür sorgen besondere, landesweit neue Filter. Da es sich um ein Pilotprojekt handelt, gibt es hohe Zuschüsse.

Abwasserbeseitigung

Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung im Gebiet der Gemeinde Immendingen und der Stadt Geisingen liegt seit Beginn beim Gemeindeverwaltungsverband. Beide Kommunen haben gemeinsam die Verbandskläranlage realisiert, ebenso das System an Sammlern, Pump- und Regenüberlaufbauwerken in der Region. Spätere Ausbaumaßnahmen, unter anderem für die erste Stufe der Phosphorelimination, wurden gemeinsam in Angriff genommen. Bei dem Bau der neuen Reinigungsstufen handelt es sich nun um ein Pilot- und Vorzeigeprojekt in ganz Baden-Württemberg. (feu)