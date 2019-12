Wenn ein Mensch nach einem erfüllten Leben im Alter von 98 Jahren stirbt, ist die Trauergesellschaft meistens klein. Bei der Beerdigung von Hermann Barth Anfang 2019 standen die zahlreichen Trauernden auch noch vor der Friedhofskapelle Riedöschingen. Der am 16. Oktober 1920 in Allmendshofen geborene Lehrer und Kommunalpolitiker hatte zahlreiche Spuren hinterlassen. Als Gewerbeschullehrer ab 1956 in Furtwangen und dann in Donaueschingen, dessen Gewerbeschule der Oberstudiendirektor jahrelang leitete.

Riedöschingen Viele Menschen trauern um Riedöschingens früheren Ortsvorsteher Hermann Barth Das könnte Sie auch interessieren

Als Familienvater, der mit seiner 2001 verstorbenen Frau Lilo Barth vier Waisenkinder aus Indien adoptierte und großzog, die als Kompromissbachmusikanten das Leben nicht nur in Riedöschingen bereicherten. Dazu kommt sein großes ehrenamtliches Engagement. Von 1965 bis 1994 war er Stadtrat, zunächst in der selbstständigen Gemeinde Riedöschingen, dann in Blumberg. Von 1989 bis 1999 war er zusätzlich Ortsvorsteher in Riedöschingen. Zu seinen Hobbys, die er neben seinen anderen Lebensaufgaben intensiv betrieb, gehörten Geschichte und die Natur mit ihren Pflanzen und Tieren.

Blumberg Trauer um eine prägende Persönlichkeit: Riedöschingens Alt-Ortsvorsteher Hermann Barth ist tot Das könnte Sie auch interessieren

Mit seiner Frau Lilo und den Vereinen organisierte er die 900-Jahr-Feier Riedöschingens. Aus dieser Aktion heraus entstand dann die Idee des Isidori-Dorffestes, das bis heute alle zwei Jahre Menschen in den Ort am Kompromissbach zieht. Von 1950 an war er Mitglied im Schwarzwaldverein, außerdem brachte er sich in die Kirchengemeinde als Pfarrgemeinderat ein. Für seine vielfältigen Verdienste erhielt Hermann Barth 2004 das Bundesverdienstkreuz. Politisch engagierte Herrmann Barth sich in der CDU.