Blumberg (blu) Der Tagesordnungspunkt 5 in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag lautete "Neufassung der Kurtaxe; Kalkulation der Kurtaxe". Das Ganze war auf Antrag der CDU erfolgt, für sage und schreibe 5000 Euro hatte das Büro Schneider & Zajontz eine 25 Seiten umfassende Kalkulation erstellt.

Kurtaxe bisher bei 1,50 Euro pro Tag

Das war bereits mehr als ein Siebtel der Kurtaxe-Einnahmen im Jahr 2017 mit insgesamt 32.571,50 Euro. Doch wofür? Von einem konkreten Erhöhungsvorschlag der Kurtaxe stand im Beschlussvorschlag nichts, konkret wurde nur vorgeschlagen: "Der Gemeinderat stimmt der Kalkulation zu".

Obergrenze von 8,89 Euro ermittelt

Bisher liegt die Kurtaxe in der Hauptsaison bei 1,50 Euro pro Tag. In der Kalkulation wurde auch eine Obergrenze für die Gebühren ermittelt, diese lag bei 8,89 Euro pro Tag in der Hauptsaison und bei 5,93 Euro in der Nebensaison.

Blumberg auf dem Weg zum Luftkurort

Bürgermeister Markus Keller erklärte eingangs, die Gemeinde habe beim Festsetzen der Kurtaxe einen Ermessensspielraum und fügte hinzu: "Wir machen uns auf den Weg zum Luftkurort". Dann, so das Stadtoberhaupt, könne man die Kurtaxe neu festsetzen, "weil wir dann mehr Qualität haben."

Blumberg Die Blumberger Realschule hat nun einen Schulhund Das könnte Sie auch interessieren

CDU-Fraktionssprecher Dieter Selig pflichtete ihm bei. Auf Nachfrage des SÜDKURIER, weshalb die CDU die Kalkulation beantragt habe, antwortete Selig, das Kommunalabgabengesetz schreibe dies so vor.

Stadtrat Markus Merk regt mehr Dienstleistung an

Stadtrat Markus Merk (CDU) regte an, im Fall einer Erhöhung der Kurtaxe solle die Stadt auch mehr Dienstleistung bieten, etwa durch längere Öffnungszeiten des Tourismusbüros, oder auch kostenlose Freifahrten mit der Sauschwänzlebahn am Wochenende. Bürgermeister Keller erwiderte, sie hätten im Ausschuss keine Erhöhung empfohlen, sie wollten aber die Service-Qualität noch mehr in die Betriebe bringen. Er selbst halte die Öffnungszeiten des Touristinformation für ausreichend. Soweit die Diskussion.

Anfrage des SÜDKURIER beim Regierungspräsidium

Fastnacht rückt näher, und der Fraktionssprecher der Christdemokraten ist ja ein ausgesprochener Freund der fünften Jahreszeit. Da lohnt sich eine entsprechende Anfrage beim Regierungspräsidium Freiburg. Ist dort eine Gemeinde im touristisch geprägten Regierungsbezirk Südbaden bekannt, die wegen der fehlenden Kalkulation für die Kurtaxe politisch nicht mehr handlungsfähig ist? Pressesprecher Markus Adler überlegt kurz, dann kommt seine Antwort: "Mir ist kein Fall bekannt."