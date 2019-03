Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Arztpraxis Kurtz in der Blumberger Winklerstraße am Montag sucht die Polizei Zeugen. In der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.42 Uhr parkte laut Polizei ein Rettungswagen im Hof der Arztpraxis Kurtz. Ein unbekannter Täter fuhr vermutlich rückwärts in den Hof ein und beschädigte den Rettungswagen an der rechten hinteren Fahrzeugecke samt Rücklicht. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt der Polizeiposten Blumberg entgegen, Telefon 07702/4 10 66.