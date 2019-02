Die Polizei sucht noch Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 12.45 Uhr, auf der Hauptstraße in Blumberg. Ein 58-jähriger Llk-Fahrer war auf der Hauptstraße unterwegs und wollte nach links auf den Parkplatz zwischen dem Sparkassenbau und der Kindertagesstätte abbiegen. Während des Abbiegevorgangs wurde der Lastwagen von einem Pkw Combi eines 47-jährigen Mannes überholt, teilt die Polizei mit. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg zu melden, Telefon 07702/41066.