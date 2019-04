Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Waldshut fuhr gegen 18.30 Uhr auf der Landstraße 214 von Kirchen-Hausen nach Blumberg. Im Abschnitt zwischen der Abzweigung nach Leipferdingen und dem Längehaus bei Blumberg-Riedöschingen passierte dann der schwere Unfall.

Infolge Unachtsamkeit sei er auf den unbefestigten Straßenrand, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Bei dem Versuch, den Wagen zurückzusteuern, habe er sein Fahrzeug übersteuert, sei ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto habe sich an der Böschung überschlagen und sei letztlich auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen geblieben.

Notarzt kam im Hubschrauber

Der Notarzt kam mit dem Hubschrauber und versorgte den schwer verletzten Mann, der Blumberger Notarzt war bereits in einem anderen Einsatz. Im Einsatz war auch das DRK Geisingen. Mit dem Hubschrauber kam der Verletzte in das Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen.

Die Blumberger Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und mehr als 20 Mann vor Ort, den Einsatz leitete Kommandant Stefan Band. Die Kameraden sperrten die Straße ab, sicherten unter anderem das Fahrzeug.