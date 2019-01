Blumberg (blu) Einen Unfall auf der Gefällstrecke von Blumberg-Zollhaus nach Epfenhofen und Fützen meldet die Polizei. Eine 37-jährige Autofahrerin kam am Montagmorgen gegen 3.15 Uhr, alleinbeteiligt in einer scharfen Rechtskurve von der Straße ab. Von Blumberg kommend in Richtung Fützen unterwegs, kollidierte sie mit den Leitplanken und beschädigte diese. Die Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5300 Euro.