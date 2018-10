von SK

Blumberg (blu) Auf der Bundesstraße 314 verlor der Anhänger eines Lastwagens am Mittwochabend ein Rad, teilt die Polizei mit. Der Lastzug fuhr gegen 21.15 Uhr auf der B 314 in Richtung Stühlingen. Auf Höhe von Fützen habe sich am Lkw-Anhänger ein Rad gelöst und sei auf die Gegenfahrbahn gerollt. Eine entgegenkommende 51-jährige Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Das Rad rollte frontal mit voller Wucht gegen den Pkw. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 7000 Euro. Der Pkw habe nur noch Schrottwert.

