Am Donnerstagabend hat ein 30-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße 214 zwischen Epfenhofen und Blumberg ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug gestreift. Der Fahrer eines Seats befuhr gegen 18.30 Uhr die L214 von Epfenhofen kommend nach Blumberg, teilte die Polizei mit.

In einem Moment der Unachtsamkeit kam der Autofahrer in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte er einen entgegenkommenden Renault. Dies resultierte in einem Sachschaden von etwa 9000 Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.