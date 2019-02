Gleich an zwei geparkten Autos im Bereich der Weiherdammstraße und der Pestalozzistraße hat ein unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden des Donnerstags die Außenspiegel abgetreten, teilt die Polizei mit. Ein Anwohner konnte den mit einem orangefarbenen Overall bekleideten Täter gegen 3.30 Uhr bei seinem Handeln beobachten. Als der Unbekannte bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete dieser durch angrenzende Gärten der Straße "Vor Weiden". Die Polizei Blumberg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer 07702/410 66.