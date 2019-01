Die Blumberger Feuerwehr hatte am Sonntag mit einer 30 Kilometer langen Ölspur zu kämpfen, meldet die Polizei. Ein Autofahrer hat am Sonntagmittag, gegen 16 Uhr, nicht bemerkt, dass er auf der Strecke zwischen Lenzkirch und Blumberg Öl verloren hat. Beamte vom Polizeirevier Donaueschingen konnten den Autofahrer in der Winklerstraße in Blumberg antreffen. Dort machten die Ordnungshüter den Autofahrer auf seinen Ölstand aufmerksam. Die Freiwillige FeuerwehrBlumberg war mit vier Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort.