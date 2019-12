von Birgit Greif

Der Männergesangverein Riedböhringen präsentiert am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle die schwarze Komödie „Chaos im Bestattungshaus„ von Winnie Abel. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Entritt kostet 7 Euro.

Viel Spaß bei der Probenarbeit

Seit Oktober trifft sich die Laientheatergruppe mehrmals wöchentlich zur Probe. Anfangs waren es Leseproben, in der Textpassagen dem örtlichen Dialekt angepasst wurden. Mittlerweile wird auf der Bühne in der Mehrzweckhalle geübt. Gut gelaunt gehen die Theaterspieler auf die Bühne, dieses Theaterstück macht ihnen sichtlich Spaß.

Unmoralische Geschäfte und chaotische Verhältnisse

Das Stück in drei Akten spielt in einem Bestattungsinstitut, das in finanziellen Nöten steckt. So lässt sich der Bestatter auf ein unmoralisches Geschäft ein. Er soll für einen Fabrikant eine Beerdigung inszenieren, damit sich dieser von seiner Frau ohne finanziellen Schaden trennen kann. Der Mitarbeiter des Fabrikants soll dem Bestatter dabei helfen. Neben der Gerichtsvollzieherin und der vermeintlichen Witwe finden sich immer mehr Geliebte des Fabrikanten im Bestattungshaus ein und führen zu chaotischen Verhältnissen.

Der pessimistische Bestatter wird von Simon Münzer gespielt. Seine fröhlich aufgedrehte Frau ist Sarah Greif. Der Sohn des Bestatterehepaars, der in der Gothic-Szene Fuß fassen will, wird von Lukas Andräß im Grufti-Stil in Szene gesetzt. Seine Freundin, die ebenfalls der Gothic-Szene angehört, spielt Judith Klein. Der Fabrikant und Lebenmann wird von Patrick Müller dargestellt. Sein etwas ungeschickter und unsicherer Mitarbeiter mimt Michael Greif.

Die Rolle der trauernden Ehefrau, die am Totenbett erfährt, dass sie über Jahre hinweg betrogen wurde, übernimmt Stephanie Keimer. Die jetzige Geliebte wird von Laura Winterhalter und die nudistische Exgeliebte von Tamara Steffen gespielt. Alina Fricker kommt als steife und strenge Gerichtsvollzieherin auf die Bühne der Mehrzweckhalle. Bernhard Baumann, der jahrzehntelange Bühnenerfahrung hat, spielt dieses Jahr nicht mit, sondern unterstützt das Regisseur-Duo Michaela Steffen und Gerhard Fricker.