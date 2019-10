von Reiner Baltzer

Das türkische Geschäft „GooB – Spezialitäten aus 1001 Nacht“ hat gestern in der Tevesstraße seine Pforten geöffnet. Die Inhaber Muhammed und Fatih Arslan aus Blumberg bieten auf über 150 Quadratmeter Fläche spezielle türkische Produkte aus dem Orient aber auch aus der Region an. Am ersten Tag strömten die Kunden, darunter Türken, Deutsche, Menschen aus Dagestan oder osteuropäischen Ländern ins Geschäft, um sich über die Angebote zu informieren. Darunter auch die beiden Schwestern Irina und Tatjana Pister, im Bild mit den Inhabern. Gekauft wurden schweinefleischfreie Produkte, Sonnenblumenkerne, Nüsse jeglicher Art, Tee, Kaffee und Gewürze, sowie Obst und Gemüse . Alles beschriftet in türkischer und deutscher Sprache. Bild: Reiner Baltzer