Im Doggererzweg in Blumberg sind zwischen Dienstag, 20. August, abends und Donnerstag, 22. August, am Nachmittag unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingedrungen und haben einen Tresor gestohlen.

Nach Aussagen der Polizei hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, stiegen sie ein und suchten nach Beute. Bei ihrer Suche stießen sie auch auf den Tresor, den sie mit Gewalt aus den Halterungen rissen und samt Inhalt entwendeten. Der Einbruch wurde beim Polizeiposten Blumberg angezeigt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07702/ 4779361. Es ist bereits der dritte Einbruch in Blumberg im August nach einem Einbruch Anfang August in der Kantstraße und einem weiteren Einbruch in der Nacht zum 14. August in eine Gartenhütte beim Nordwerk, wo zwei Kettensägen gestohlen wurden.