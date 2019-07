von Hans Herrmann

Der TuS Blumberg konnte zu seinem Trainingsstart für die Saison 2019/20 zahlreiche Neuzugänge begrüßen. Mit einem verstärktem Kader will man sich in der kommende Runde der Kreisliga B2 wesentlich kompakter und erfolgreicher präsentieren. Trainer Frank Berrer sieht seine Mannschaft immer noch in einem Entwicklungsprozess.

„Obwohl wir sportlich Abstriche machen mussten, hat sich unserer Basis zuletzt mit einem gewachsenen Teamgeist positiv entwickelt, darauf gilt es es aufzubauen,“ erklärt Berrer und betont: „Wir wollen näher an die Spitze rücken und eine gute Platzierung erreichen.“ Mit seinen beiden neuen Co-Trainer Gino Fazzari (Hegauer FV) sowie dem aktivierten Patrik Zimmermann und Torwarttrainer Eike Cebandt will er einen weiteren Schritt nach vorne machen.

Viel versprechende Neuzugänge wecken berechtige Hoffnungen. Mit Fabian Jakob (SG Riedböhringen/Fützen) sowie Jan Müller (reaktiviert, eigene Jugend) verstärken zwei spielstarke Mittelfeldspieler das Team. Torhüter Kevin Simanowski (SV Gündelwangen) sowie die Feldspieler Gerd Klinger, Tekkoyan Kerem (beide SG Riedöschingen/Hondingen), Florian Vid (SG Tengen) Noah Hewer (A-Jugend, SV Fützen) sowie Burak Colak (reaktivierte) sollen den Konkurrenzkampf im nun über 20-köpfigen Kader weiter anheizen.

Mit Ahmed Sagin (SG Riedöhringen/Fützen) sowie Benny Seifert (Studiumspause) stehen lediglich zwei Akteure nicht mehr zur Verfügung. In der sechswöchigen Vorbereitung soll die Mannschaft auf Kurs gebracht werden. „Wir hoffen alle auf eine Leistungssteigerung und erfolgreiche Resultate,“ sagt der sportliche Leiter Andreas Prentki eine klare Verbesserung.

„Wir blicken positiv in die Zukunft. Mit ihrem tollen Arbeitseinsatz beim erfolgreichen Street-Art-Festival haben nicht nur die Spieler einen geschlossenen Mannschaftsgeist bewiesen“ sieht der Vorsitzende Marco Hörenz den TuS auf dem richtigen Weg.