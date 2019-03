Die einen jagen Bierdeckeln hinterher, für andere gibt es nichts Wichtigeres als die Figürchen aus Überraschungseiern. Kaffeekannen, Briefmarken, Schallplatten, Teddybären und Kronkorken – es gibt nichts, was man nicht sammeln könnte. Eine ganz spezielle Spezies Mensch hat sich Oldtimern verschrieben.

Auch bei den Mitgliedern des Rad- und Motorsportvereins (RMSV) Blumberg gibt es einige Mitglieder, deren Herz an Oldtimern hängt und die ein für Blumberg ganz neues Veranstaltungsformat etablieren wollen: ein Oldtimerteffen für Autos, Motorräder und Traktoren. Natürlich mit Prämierung. Die Premiere geht am Sonntag, 12. Mai, über die Bühne. Und zwar auf dem Edeka-Parkplatz und dem früheren Lauffenmühl-Areal, die mit der Leo-Wohleb-Straße verbunden sind. Ob die Straße an einem Sonntag gesperrt werden kann, klären die Vereinsverantwortlichen in diesen Tagen mit dem Landratsamt ab.

Zwischen 2007 und 2009 richtete der RMSV in der Innenstadt drei Gokart-Rennveranstaltungen aus. Gefahren wurde auf einem rund 700 Meter langer Rundkurs in der Innenstadt. In den ersten beiden Jahren war mit bis zu 8000 Zuschauern und rund 200 Startern auch richtig viel los. Doch nachdem 2009 das Zuschauerinteresse trotz einer Aufwertung des Rahmenprogramms deutlich nachgelassen hatte, entschieden die RMSV-Mitglieder, das Rennevent sterben zu lassen. Der Aufwand, den die Vereinsmitglieder betrieben, stand einfach in keinem Verhältnis mehr zu den Besucherzahlen.

Doch jetzt will der Verein wieder mit einer Großveranstaltung durchstarten, nachdem er zuletzt nur noch mit seinen Kart-Trainingsfahrten auf dem Parkplatz von Federal Mogul öffentlich in Erscheinung trat. Vorsitzender Heinz Mittelstädt wagt keine Prognose, wie viele Oldtimer nach Blumberg kommen werden, das erste Blumberger Oldtimertreffen sei ein Versuch. Die Werbung mittels Flyern und in speziellen Internetforen läuft schon. Für alle Menschen mit Benzin im Blut und Freude an schönen Blechformen kann man nur hoffen, dass der Versuch glückt.