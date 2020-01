Die Blumberger Stadtbücherei ist bekanntermaßen viel mehr als eine Leihstelle für Bücher. Immer mehr digitale Medien halten Einzug und das Angebot für Kinder – auch für ganz kleine – wird größer.

Neu im Angebot sind die beliebten Tonieboxen, die für Kinder das Hören anfassbar machen. Mit diesen können kleine Kinder Wissensthemen, Musik, Hörspiele oder -bücher selbst abspielen lassen. Die Bedienung ist einfach und funktioniert nach einem kindgerechten Prinzip: Um der Geschichte zu lauschen, stellt das Kind die Tonie-Figur auf den Würfel und schon startet das entsprechende Hörspiel. Am Würfel sind ein großes und ein kleineres Ohr angebracht, an denen die Kinder durch Drücken die Lautstärke einstellen können. Tonieboxen sind im Grunde so etwas wie neue CDs. Sie sind wie auch Toniefiguren und die dazugehörigen Bücher in das Angebot der Bibliothek aufgenommen worden. Die Geschichten aus der Toniebox sollen die Kinder dabei vom Babyzimmer bis ins Volksschulalter begleiten. Bekannte Kinderhörspiele wie Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, Wickie, Die Olchis und andere werden mit der passenden Toniefigur abgespielt. Pro Leseausweis sind zwei Tonies ausleihbar.

Öffnungszeiten Bücherei: dienstags, mittwochs und donnerstags von 14.30 bis 18 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 12 Uhr