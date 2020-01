Tödlich endete für einen jüngeren Motorradfahrer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis am Donnerstag ein Verkehrsunfall bei Blumberg-Riedböhringen. Der Kradfahrer war auf der B 27 zwischen Hüfingen und Blumberg in Richtung Blumberg unterwegs. Auf der Ortsumfahrung Riedböhringen kam es kurz vor 16.30 Uhr in der lang gezogenen Rechtskurve zwischen der Ausfahrt Riedböhringen-Nord und Riedböhringen-Süd zu dem Unfall. Nach bisherigen Informationen passierte der Unfall im Zusammenhang mit einem Überholvorgang durch den Motorradfahrer. Die Polizei ermittelt noch, weitere Informationen waren derzeit noch nicht zu erfahren.

Riedböhringen Schwerer Unfall auf der B 27 bei Blumberg-Riedböhringen Das könnte Sie auch interessieren