von Conny Hahn

Die Theatergruppe des FC Riedöschingen geht nach einem Jahr Pause wieder in die Vollen: mit vier neuen Akteuren steckt sie bereits mitten in den Vorbereitungen für das traditionelle Laientheater im neuen Jahr. Nachdem die beliebte Theateraufführung in diesem Jahr mangels ausreichend Schauspielern ausfallen musste, konnte Regisseur Ottmar Keller für die bevorstehende Theatersaison mit Aufführung am 4. Januar 2020 wieder eine schlagkräftige Truppe schauspielbegeisterter Akteure gewinnen. Das siebenköpfige Spielerteam setzt sich aus einer bunten Mischung von langjährigen, erfahrenen Schauspielern wie Elke Frank, Corinna Hornung und Jonas Rothermund zusammen, die gemeinsam mit den erstmals auftretenden Nachwuchstalenten Bianca Schey, Franziska Maus, Nicolai Keller und Jonas Gehringer das Bühnengeschehen bestimmen.

Blumberg Theaterstück des FC Riedöschingen begeistert Das könnte Sie auch interessieren

Zur Aufführung kommt ein unterhaltsamer und kurzweiliger Dreiakter der Theaterautorin Beate Irmisch, deren Stücke in den vergangenen Jahren durchweg für beste Unterhaltung und Lachmuskel-Strapazen gesorgt haben. Diesmal dreht sich die Geschichte um die Irrungen und Wirrungen, die das Liebesleben einer Witwe mit heimlicher Liebelei, deren im Haus lebende Schwiegermutter so einige Verkupplungsversuche für mehrere Generationen unternimmt und sich am Ende sogar selbst mit Heiratsabsichten trägt, mit sich bringen kann.

Blumberg Die Fußball-Damen des FC Riedöschingen wollen vorne mitspielen Das könnte Sie auch interessieren

Aktuell treffen sich die Schauspieler zusammen mit Regisseur Ottmar Keller sowie Souffleuse Svenja Reimer ein- bis zweimal wöchentlich zur gemeinsamen Leseprobe ihrer Rollen, der Anpassung auf die örtlichen Gegebenheiten sowie die Übertragung vom Hochdeutschen in den hiesigen Dialekt, um dem Stück das gewisse Etwas zu verleihen. Ab Ende Dezember proben die Akteure dann mit dem originalen Bühnenbild in der Kompromissbachhalle, um auch die Abläufe auf der Bühne korrekt einzustudieren. So kommen bis zur Aufführung pro Mitwirkendem etwa 100 Probestunden zusammen.

Die Besucher können sich schon heute auf zwei äußerst amüsante Theateraufführungen am 4. Januar 2020 am Nachmittag um 14 Uhr und am Abend um 20 Uhr freuen, zu denen der FC Riedöschingen in die Kompromissbachhalle einlädt.