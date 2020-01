von Conny Hahn

Strapazierte Lachmuskeln und tränende Augen waren den Besuchern des 33. Theaters des FC Riedöschingen am Samstag in der vollen Kompromissbachhalle garantiert.

Mit der Wahl des Dreiakters „Mit Speck fängt man Mäuse – Oma reloaded“ und der Besetzung der Rollen hat Regisseur Ottmar Keller wieder einmal einen absoluten Volltreffer gelandet. In der bereits sehr gut besuchten Nachmittagsvorstellung sowie der ausverkauften Abendveranstaltung in der fast aus allen Nähten platzenden Halle präsentierte sich das siebenköpfige Schauspielerteam in Höchstform. Sowohl die vier Debütanten mit teils außergewöhnlichen Talenten als auch die drei langjährig erfahrenen Akteure bewirkten mit erstklassigen Wortwitzen, unnachahmlicher Mimik und Gestik sowie gekonnten Anpassungen an das örtliche Geschehen einen Lacher nach dem anderen.

Oma Margarete (Elke Frank, ganz links) sorgt schlussendlich für ein Happy End und hält bei Nachbar Heinrich Runkelmöller (Jens Deschle) um dessen Hand für ihre Schwiegertochter Erika (Corinna Hornung) an. Die geschwätzige Trude Geißenstripper (Bianca Schey, rechts) sieht endgültig ein, dass sie beim adretten Heinrich nun wohl nicht mehr landen kann und entscheidet sich kurzfristig wieder für ihre einstige Jugendliebe Albert Sargnagel (Jonas Gehringer, ganz rechts). | Bild: Conny Hahn

Die seit Jahren verwitwete Erika Batzelmeier (Corinna Hornung) hat mit dem adretten zugezogenen Nachbarn Heinrich Runkelmöller (Jens Deschle) aus Köln, der es gleich mehreren Frauen im Dorf angetan hat, endlich wieder einen neuen Mann fürs Leben gefunden. Aus Angst vor ihrer Schwiegermutter Margarete Batzelmeier (Elke Frank), unter deren Fuchtel sie auch Jahre nach dem Ableben ihres Mannes immer noch steht, hält sie die Liebelei geheim, was den lieben Heini gewaltig nervt und was auch gar nicht so einfach ist, wenn man eine vor Neugier kaum zu bremsende Nachbarin wie Trude Geißenstripper (Bianca Schey) hat, die selbst nachts auf der Lauer liegt, damit ihr ja nichts entgeht.

Heini versteht es auf charmante Weise, Oma Margarete geschickt um den Finger zu wickeln. Diese hat jedoch offensichtlich selbst ein Auge auf ihn geworfen und möchte ihre Schwiegertochter stattdessen gerne mit dem örtlichen Bestatter Albert Sargnagel (Jonas Gehringer) verkuppeln und hält, um gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, dessen schüchternen Sohn Emilius (Nicolai Keller) zudem als gute Partie für ihre kesse Enkelin Caroline Batzelmeier (Franziska Maus).

Mit allen Wassern gewaschen, mimt Oma Margarete zunächst die von vielen Wehwehchen und Zipperlein geplagte, bald abzuleben drohende Großmutter und verwandelt sich plötzlich in ein quicklebendiges Altertümchen mit eigenen Heiratsabsichten, das sich selbst ran an den Speck machen will und dabei nichts anbrennen lässt. Nach vielen Missverständnissen, nächtlichen Tumulten im Hause Batzelmeier und nahezu blank liegenden Nerven bei allen Beteiligten lüftet Oma Margarete ihr Geheimnis, dass sie sehr wohl erkannt habe, was ihre Schwiegertochter Erika will und hält bei Heinrich um dessen Hand für Erika an. Nachdem dank ihrer Hilfe auch der etwas verklemmte Bestattersohn Emilius auftaut und ihre Enkelin Caroline für sich gewinnt und sich selbst die geschwätzige und streitsüchtige Trudel unerwartet wieder mit ihrer Jugendliebe Albert Sargnagel harmonisch vereint, heißt es schließlich doch noch: Ende gut – alles gut.

Die Besucher waren restlos begeistert und den Veranstaltern des FC Riedöschingen um den Vorsitzenden Björn Werhan stand die Freude über die hervorragende Resonanz mit erneutem Besucherrekord buchstäblich ins Gesicht geschrieben.