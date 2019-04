von Reiner Baltzer

Der SV Fützen lädt am Samstag, 27. April, wieder zu seinem Theater ein, Gaudi ist garantiert.

Das bisschen Haushalt ist einfach und lässt sich deshalb so ganz nebenbei erledigen. So sieht es jedenfalls zu Beginn der Theateraufführung mit dem Ensemble des Fützener Sportvereins aus.

Diese Denkweise haben auch heute noch viele Männer. Davon kann Ehefrau und Hausfrau Maria Schmoller ein Lied singen. Obwohl, ein wenig schuld an dieser Misere ist sie wohl auch selbst. Hat sie doch im Laufe ihres Hausfrauendaseins ihre Lieben verwöhnt, verhätschelt und somit zur Unselbstständigkeit erzogen. Das haben Ehemann Heinz und die Kinder bald erkannt und dies weidlich ausgenutzt. Ehemann und der Familienanhang genießen es, wenn sich Maria für sie aufopfert.

Aber dann kracht es im Hause Schmoller. Maria stemmt sich auf einmal gegen viele Entscheidungen ihres Ehemannes. Turbulent und lustig geht es weiter. Die Besucher der Theateraufführung dürfen sich auf eine tolle Komödie freuen. Am Samstag, 27. April, heißt es also Bühne frei für die Aufführung "Alles was das Herz begehrt", mit acht Darstellerinnen und Darstellern, dem neuen Souffleurteam und Regisseurin Verena Basler.

Tolle Komödie

Der Einlass in die Buchberghalle ist ab 18.30 Uhr. Der Beginn der Aufführung ist um 20 Uhr.

Das Theaterteam des Sportvereins Fützen freut sich schon jetzt auf viele Besucher aus dem Ort und der Umgebung. Es verspricht beste Unterhaltung an diesem Abend. Theateraufführungen in der Buchberghalle sind zur guten Tradition geworden. Diese Tradition gelte es, auch künftig fortzusetzen, betonen die Akteure.

Gute Geister im Hintergrund

Neben den Laienschauspielern sind es auch Günther Hehne und Carina Weber die sich für das Gelingen der Aufführung einsetzen. Sie sind für Kulisse und Maske zuständig. Verena Basler, Manuela Gleichauf-Balukcic, Andreas Keller, Edgar Basler, Sabine Gruber, Keven Harnest, Steffi Palka und Andreas Palka und das neue Souffleurteam Birgit Gut und Luisa Rieder werden bei der Theateraufführung alle Register ihres Könnens ziehen.