Die unechte Teilortswahl ist nicht mehr zeitgemäß. Das wurde bei der Kommunalwahl in Blumberg deutlich. Eingeführt wurde die Teilortswahl im Zuge der Eingemeindungen ab 1970, um den kleinen, eingemeindeten Orten einen festen Sitz im Gemeinderat der größeren Gemeinde zu verschaffen und damit auch ein Mitbestimmungsrecht.

Doch mittlerweile hat sich die Situation geändert. Denn die Parteien und Wählervereinigungen finden kaum mehr Kandidaten in den Stadtteilen. Die Freie Liste spürt dies nun schmerzlich. In zwei der drei großen Stadtteile mit je zwei Sitzen im Gemeinderat, in Fützen und Riedböhringen, hatten sie nur einen Kandidaten, hätten aber nach der Stimmenzahl beide Sitze erhalten.

Den zweiten Sitz können sie nicht besetzen, weil sie in Fützen und Riedböhringen keine Kandidaten mehr hatten. Riedböhringen ist immerhin auch noch durch Detlev Dillmann vertreten, der für die FDP einen Ausgleichssitz erhielt. Doch der zweite Sitz, der der Freien Liste zusteht, bleibt eben unbesetzt. Der Gemeinderat sollte das Thema alsbald anpacken.