von Hannes Jettkandt

Das Damentennis in Blumberg ist wieder im Aufwind. Nach vielen Jahren ohne Doppelkonkurrenz spielten die Damen ihre Clubmeisterinnen aus. Nach interessanten Matches setzten sich am Ende das favorisierte Doppel Tamara Teubert/Carolin Szymanski klar durch und erreichte den 1. Platz. Vizemeisterinnen wurden Sandra Eichler und Silke Donder. Den 3. Platz belegten Lisa Kanter und Sandra Moses. Auch in der Medenrunde des Badischen Tennisverbandes traten die Damen, die in der vergangenen Saison noch mit einer Vierermannschaft vertreten waren, wieder mit einer Sechsermannschaft unter Spielführerin Carolin Szymanski an. Auf Anhieb belegten die Damen einen hervorragenden 2. Rang. Bild: Hannes Jettkandt