Blumberg – Die Beratungsstelle „TaPS e.V.“ , eine soziale Einrichtung im Schwarzwald-Baar-Kreis, die sich als Fachberatungsstelle für die Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen einen Namen gemacht hat, wurde erstmals in Blumberg der Öffentlichkeit vorgestellt. Zu einem Gedankenaustausch haben die beiden Sozialpädagoginnen Bianca Mager und Elena Weeber von der Beratungsstelle in den Besprechungsraum im Rathaus die Pflegekräfte eingeladen.

Aus den Bereichen der Raumschaft Blumberg und Hüfingen nahmen sechs Tagesmütter und ein Tagesvater (ein Novum im Blumberger Bereich) teil. Die Pflegekräfte, die sich bereits seit Jahren in der Kindertagespflege eingebracht haben, informierten sich über den Werdegang und die Tätigkeiten der pflegenden Personen.

Die vielfältigen Aufgaben in der Kindertagespflege, die von den Eltern der betreuten Kinder und zum Teil vom Kreisjugendamt bezahlt werden, sind den erfahrenen Pflegekräften hinsichtlich bekannt. Die Tagespflegepersonen betreuen die Kinder entweder im eigenen Haus oder zu Hause bei den betreuten Kindern oder in anderen geeigneten Räumen.

Vorteile

Die Referentinnen wiesen bei den Gesprächen auf die Vorteile der Kindertagespflege hin, die da wären: Familienähnliche Strukturen, Betreuung in kleiner Gruppe, konstante Bezugsperson, flexible Betreuungzeiten und passgenaue Vermittlung und Abrechnung. Vorteile für die Pflegepersonen wären beispielsweise die Verbindung von Arbeit und Familie, Arbeitsbedingungen können selbst gestaltet werden, die fachliche Beratung durch den TaPS und das Kreisjugendamt und die Förderung des Kreisjugendamtes.

Weiterer Bedarf

Die Teilnehmer der Versammlung waren sich einig, dass weitere Tagesmütter/-väter für die Kinderbetreuung im Schwarzwald-Baar-Kreis notwendig sind, um den Bedarf an Plätzen in der Kindertagespflege zu decken. Weitere Kräfte seien immer willkommen, so Bianca Mager. Natürlich haben Bewerberinnen und Bewerber auch einige Bedingungen zu erfüllen.

Das Mindesalter ist mit 18 Jahren angegeben, Schulabschluss ist eine Voraussetzung, eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung aller im Haushalt lebenden Erwachsenen, ein „Erste Hilfe Kurs am Kind“ und ausreichende Deutschkenntnisse sowie Eignungsfestellung und Hausbesuch durch die Beratungsstelle TaPS. Natürlich dürfen Freude und Erfahrung im Umgang mit Kindern, erzieherische Fähigkeiten, Fortbildung und vieles mehr nicht fehlen. Notwendig ist letztlich ein Qualifizierungskurs. „Wir wollen die Kinder der Tagespflege in guten Händen wissen“, war von den beiden Sozialpädagogen zu hören.

Kontakt Fachberatung: Telefon 07721-2049016.