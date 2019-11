von Reiner Baltzer

Blumberg (bal) Mit einem „Tag der offenen Tür“ präsentierte sich das Gesundheitsunternehmen Scheer-Agostini in seinen Paxisräumen im Finkenweg. Im „Zentrum für Lebensqualität“ heißt es auf mehr als 200 Quadratmetern Fläche: Wir managen ihre Gesundheit. Am Samstagnachmittag ging es in den Praxisräumen im Finkenweg hoch her. Bisherige Kunden, Neugierige aus Blumberg und Umgebung, Freunde und Bekannte gaben sich ein Stelldichein, wollten sich beraten lassen in Sachen Osteopathische Therapien, Podologie, Fußpflege, Kosmetik, Wellness und Bewegungstherapie beraten lassen. Die Kursinhalte des Unternehmens wurden vorgestellt und ein kostenfreies Schnuppertraining in Yoga „Hatha Vinyasa“ angeboten. Valeri Suppes gewährte Kurseinblicke in die Kategorien Sport-Abenteuer-Selbstverteidigung, Conny Renner gab den Besuchern Einblicke in den Bereich „Jumping“ – Trampolin-Sport“, während es sich auf einer Liege eine Dame bequem gemacht hatte, um sich von Michaela Mücke mit den Mini-Contouring-Effekten vertraut machen ließ.

Das Interesse der vielen Besucher war riesig, gern ließen sie sich nach einem kleinen Snack und bei Kaffee und Kuchen über die Anwendungen im Gesundheitszentrum informieren. Dabei wurde von Kristina Agostini darauf hingewiesen, dass in den Räumen im Sparkassengebäude der Praxisbetrieb weiter läuft.