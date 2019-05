von Birgit Greif

Stolz und voller Freude waren die Mitglieder des TTC Riedböhringen auf ihrer Generalversammlung. „Es war ein erfolgreiches Jahr mit tollen Leistungen“, sagte der Vorsitzende Klemens Ehrich. Nach mehreren Jahren ohne konnte der TTC endlich wieder eine Jugendmannschaft anmelden. Diese Jugendlichen um das Trainerteam Angelika und Wolfram Hauser wurden in der Kreisliga A souverän Meister, mit 14:2 Punkten. „Im Moment trainieren zehn Jungs“, berichtete Jugendleiterin Saskia Hauser. Das lässt die Sportler optimistisch in die Zukunft blicken.

Blumberg ESB-Turnier in Blumberg bietet Tischtennis der Spitzenklasse Das könnte Sie auch interessieren

Die erste Damenmannschaft, die schon seit Jahren in der Landesliga spielt, holten sich ebenfalls souverän den Meistertitel. Die zweite Damenmannschaft spielt in der Bezirksliga. Nach der Vorrunde waren sie auf dem ersten Platz, schlossen aber verletzungsbedingt mit dem dritten Platz ab. Die erste Mannschaft der Herren landete auf dem siebten Platz in der Bezirksliga, die zweite Mannschaft steigt in die Kreisliga B ab.

Riedböhringen Klemens Ehrich aus Riedböhringen erfüllt sich einen Lebenstraum Das könnte Sie auch interessieren

Schriftführer Rolf Widmann berichtete ebenfalls nur Positives. Das Laienturnier, neben den Mitgliedsbeiträgen die einzige Einnahmequelle des Vereins, hatte eine Rekordteilnahme. Daher fiel der Bericht der Kassiererin Angelika Brodhag ebenfalls positiv aus. Der Vorsitzende Klemens Ehrich und Schriftführer Rolf Widmann stellten sich erneut zur Wahl und wurden einstimmig gewählt.

Blumberg TTC Riedböhringen ehrt zahlreiche Mitglieder Das könnte Sie auch interessieren

Für die ausscheidenden Beisitzer Max Kreutter und Simon Rosenstiel wurden Laura Hauser und Wolfgang Flöter gewählt. Der Vorsitzende Ehrich freute sich, Ehrungen vornehmen zu können. Geehrt wurden Franz Rohmer für 40 Jahre passive Mitgliedschaft und Kai Hettich für 15 Jahre. Die bronzene Nadel für zehn aktive Jahre erhielt Xenia Rosenstiel. Wolfgang Flöter bekam Gold für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft. Der stellvertretende Vorsitzende Uwe Hauser übernahm die besondere Ehrung von Max Kreutter, der seit 40 Jahren aktiv im Verein ist. Trainingsbedarfsartikel wie Bälle, Balleimer, Ballaufsammler sowie neue Zählgeräte wurden beim Punkt Wünsche beantragt.