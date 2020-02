Blumberg – Wegen des Sturms „Sabine“ sind in Blumberg am Montag alle Schulen und Kindergärten geschlossen. Das sagte Bürgermeister Markus Keller auf Anfrage. Nach Rücksprache mit Landrat Sven Hinterseh am Sonntag um 20.15 Uhr hätten sie sich zu diesem Schritt entschlossen. Im Landratsamt habe der Landrat eigens einen Krisenstab eingerichtet, und dieser habe beraten und eine entsprechende Empfehlung erarbeitet.

Sie hätten dann alle Rektoren informiert, Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy habe die Kindergartenleiterinnen informiert, die der städtischen Einrichtungen und die Leiterinnen der vier konfessionellen Kindergärten in Blumberg, Riedböhringen und Riedöschingen.

Die Entscheidung kam am Abend



Da die Entscheidung, Schulen und Kindergärten nicht zu öffnen, erst am Abend getroffen wurde, sei ein Notbetrieb eingerichtet worden. In der Grund- und Werkrealschule Eichberg seien zum Beispiel zwei Grundschüler gekommen, sie seien inzwischen wieder zuhause.

Bürgermeister Keller stimmte sich mit Kollegen ab

Auf die Frage, weshalb die Entscheidung erst am Sonntagabend getroffen wurde und nicht schon früher, antwortete Bürgermeister Keller, bis Sonntagmittag habe die Empfehlung des Kultusministeriums gegolten, dass Kinder, die wegen des Sturms nicht zur Schule kommen würden, als entschuldigt gälten. Der Krisenstab im Landratsamt habe die Entwicklung verfolgt, abgewartet und dann am Abend die Empfehlung mitgeteilt. Er, Keller, habe sich außerdem noch mit seinen beiden Bürgermeisterkollegen Michael Kollmeier in Hüfingen und Micha Bächle in Bräunlingen abgestimmt.

Auch die Eisbahn ist geschlossen

Geschlossen ist am Montag auch die Blumberger Eisbahn. Nach Aussagen von Bürgermeister Markus Keller wäre dies zu gefährlich, und die Schließung sei konsequent. Die beiden Blumberger Schulen, die am Vormittag die Eisbahn genutzt hätten, die Grund- und Werkrealschule Eichberg und die Weiherdammschule, seien informiert worden.

Krisenstab gebildet

In Blumberg wurde ein kleiner Krisenstab gebildet, in den neben Rektoren und Kindergartenleitungen auch die Feuerwehr mit eingebunden war. Die Feuerwehr habe die ganze Nacht eine Bereitschaft gestellt, so der Bürgermeister, durch den Sturm seien einige Dächer in Mitleidenschaft gezogen worden.

Wie es in Blumberg am Dienstag weiter geht, soll am Montagnachmittag in einer Konferenz beraten werden, sagte der Bürgermeister. Der Höhepunkt des Sturms Sabine werde gegen 12 Uhr Mittag erwartet.

Möglicherweise ist vom Sturm auch die Stromversorgung betroffen. Der Stadtteil Fützen hat seit circa 7.30 Uhr keinen Strom, teilte eine Anwohnerin per Handy mit. Bei der Energieversorgung Südbaar war bisher noch niemand zu erreichen.