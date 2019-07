Seit dem frühen Samstagmorgen malen rund 300 Akteure aus zehn Ländern mehr als 100 Bilder. Darunter sind alleine 15 3D-Bilder. Zu den Hinguckern gehört das große 3D-Bild auf dem Blumberger Marktplatz von Nikolaj Arndt, das einen Titan zeigt, der aus der Erde steigt.

Am Samstag, 13. Juli, malen die Akteure bis in die Abendstunden, ab 18.30 Uhr ist auf der Bühne an der Hauptstraße ein Picknick-Konzert. Die Eintrittsbändel gelten auch dafür, der Eintritt kostet für alle ab 16 Jahren vier Euro.