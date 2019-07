In Blumberg herrscht Festival-Atmosphäre. Die Straßenmaler und Straßenkünstler ziehen Menschen aus nah und fern in ihren Bann. In der Hauptstraße ist ein Kommen und Gehen wie bei einem Volksfest. Bis zum späten Nachmittag kamen schon mehrere Tausend Besucher, insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 20 000 Besuchern.

